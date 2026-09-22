🗣 «Чем меньше государство, тем оно агрессивнее»: Батурин объяснил реакцию президента Литвы на карту ООН с Крымом Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство из-за изображения Крыма на новой политической карте ООН.