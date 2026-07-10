Россельхознадзор открыл рынок Кабо-Верде для русского мяса и молока

Россельхознадзор установил требования для экспорта русской мясной и молочной продукции в Кабо-Верде. В результате отечественные компании могут выйти на новый рынок, где спрос обеспечивается за счет импорта, особенно в туристических комплексах.
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