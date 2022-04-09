Шарль Леклер: «Отличные ощущения – мы были удивлены своей скоростью в квалификации»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал завоевание поула в квалификации к Гран-при Австралии. «Ощущения отличные.

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