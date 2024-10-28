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Политический вестник

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"Мощнейший прилёт" и рекордный пожар в Одессе. Бомбардировка "Искандеров" выявила опасный груз НАТО

"Мощнейший прилёт" и рекордный пожар в Одессе. Бомбардировка "Искандеров" выявила опасный груз НАТО

Мониторинговые каналы начинают сбиваться, пытаясь подсчитать, какой день подряд военная и портовая инфраструктуры Одессы принимают на себя наши дроны и ракеты.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Это  хорошо, конечно. Но ведь  и по нам прилетает  изрядно. Надо крепить ПВО РФ.
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12 час.

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