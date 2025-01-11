О раке Карла III известно больше года, однако никакой конкретики дворец так и не сообщил. В последнее время по Сети ходят слухи, что у монарха онкология поджелудочной железы, и такой тип болезни смертелен.
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