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Лавров предупреждал - и это случилось. Запад уже начал вмешиваться в выборы России, используя для этого оппозицию.

Лавров предупреждал - и это случилось. Запад уже начал вмешиваться в выборы России, используя для этого оппозицию.

ФОТО: PHILIPP VON DITFURTH/DPA/GLOBALLOOKPRESS ЗАГОВОР ДИПЛОМАТОВ, КАПИТУЛЯЦИЯ: РОССИИ ГОТОВЯТ К ВЫБОРАМ УБОЙНЫЙ КОКТЕЙЛЬ С НАВАЛЬНОЙ Лавров предупреждал - и это случилось.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Можно подумать настоящих русских колышет мнение Запада. Пора уже привыкнут у вою и причитанию гейропейцев. Нах их посылать бесполезно оно с него не слезает.
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10 час.

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