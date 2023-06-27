Военное обозрение

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Могла ли Сербия выстоять в отражении агрессии НАТО

Могла ли Сербия выстоять в отражении агрессии НАТО

События конца прошлого века на территории бывшей Югославии для большого количества людей даже в нашей стране являют собой дела давно минувших дней и не представляют для них интереса.

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