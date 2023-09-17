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Суровикин - новости..

Суровикин - новости..

Сергей Суровикин находится в Алжире, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в окружении военачальника.

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Комментарии
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Александр Широков
А ты точно Афонин?
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14 час.
Ole Ole
Гибель Пригожина и др. выгодна всему Золотому миллиарду , алькаидам и гниде. Невыгодна - Путину на пути к достижению целей
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12 час.
Н
Наталья
Но путин открестился от пригожина...мне лично это его шаг не понятен и не нравится....хотя определенные мысли на этот счет приходят...и не в пользу путина...
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2 час.

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