Суровикин - новости..

Гибель Пригожина и др. выгодна всему Золотому миллиарду , алькаидам и гниде. Невыгодна - Путину на пути к достижению целей

Н

Наталья

Но путин открестился от пригожина...мне лично это его шаг не понятен и не нравится....хотя определенные мысли на этот счет приходят...и не в пользу путина...