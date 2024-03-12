В МИД Израиля потребовали признать ХАМАС террористической организацией

Руководитель израильского Министерства иностранных дел Исраэль Кац во время своей речи на спецзаседании Совбеза Организации Объединенных Наций выступил с требованием признать исламское движение сопротивления ХАМАС террористической организацией, а также учредить санкционные отношения против его лидеров.
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