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Президент Чехии Павел: Китай не заинтересован в разрешении конфликта на Украине

Президент Чехии Павел: Китай не заинтересован в разрешении конфликта на Украине

Президент Чехии Пётр Павел выразил мнение, что Китаю выгодно затягивание конфликта на Украине. «Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок», — заявил Павел в интервью газете Politico.

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