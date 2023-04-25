Президент Чехии Павел: Китай не заинтересован в разрешении конфликта на Украине

Президент Чехии Пётр Павел выразил мнение, что Китаю выгодно затягивание конфликта на Украине. «Я считаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что это может подтолкнуть Россию к ряду уступок», — заявил Павел в интервью газете Politico.