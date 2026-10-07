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В России создадут "убийцу Starlink" для борьбы с дронами

В России создадут "убийцу Starlink" для борьбы с дронами

АО "НПП" Убийцу Starlink разрабатывают в России. Система "Ястреб-С" – это комплекс радиоэлектронной борьбы, созданный для противодействия дронам со спутниковыми терминалами.

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