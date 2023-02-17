ТАСС: суд прекратил производство по ходатайству о смягчении наказания по просьбе Ефремова

Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по ходатайству о замене актеру Михаилу Ефремову, который осужден за гибель человека в дорожно-транспортном происшествии, наказания с лишения свободы на принудительные работы.
Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по ходатайству о замене актеру Михаилу Ефремову, который осужден за гибель человека в дорожно-транспортном происшествии, наказания с лишения свободы на принудительные работы.
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