Член Государственной думы Российской Федерации Роза Чемерис провела параллель между постоянными выступлениями главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности подписать мирное соглашение и сюжетом известной сказки о мальчике, который многократно лгал и в итоге погиб, когда помощь действительно понадобилась.