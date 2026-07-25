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Чемерис: выступления Зеленского о мире напоминают сказку о мальчике и волках

Член Государственной думы Российской Федерации Роза Чемерис провела параллель между постоянными выступлениями главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности подписать мирное соглашение и сюжетом известной сказки о мальчике, который многократно лгал и в итоге погиб, когда помощь действительно понадобилась.

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