Член Государственной думы Российской Федерации Роза Чемерис провела параллель между постоянными выступлениями главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности подписать мирное соглашение и сюжетом известной сказки о мальчике, который многократно лгал и в итоге погиб, когда помощь действительно понадобилась.
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