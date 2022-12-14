Politico: Байден приходит в ярость при упоминании его возраста из-за выборов в 2024 году

Издание Politico, ссылаясь на источники, заявило, что самый пожилой лидер в истории Соединенных Штатов Джо Байден, которому исполнилось 80 лет, приходит в ярость при упоминании его возраста в контексте предстоящей «президентской гонки» в 2024 году.