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Politico: Байден приходит в ярость при упоминании его возраста из-за выборов в 2024 году

Politico: Байден приходит в ярость при упоминании его возраста из-за выборов в 2024 году

Издание Politico, ссылаясь на источники, заявило, что самый пожилой лидер в истории Соединенных Штатов Джо Байден, которому исполнилось 80 лет, приходит в ярость при упоминании его возраста в контексте предстоящей «президентской гонки» в 2024 году.

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