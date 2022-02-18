Вечерняя Москва

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«Нет людей, нет проблем?»: Захарова раскритиковала выступление Байдена

«Нет людей, нет проблем?»: Захарова раскритиковала выступление Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что президент США Джо Байден в ходе своего выступления в пятницу, 18 февраля, по ситуации вокруг Украины не сказал ни одного слова об истинном положении простых жителей Донбасса.

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