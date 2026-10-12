Фальков: Минобрнауки предложило проводить вузовские олимпиады по требованиям ЕГЭ

Минобрнауки России предложило проводить вузовские олимпиады по таким же требованиям, как организуется ЕГЭ, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
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