Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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"Россия учится быстрее, чем альянс тратит": НАТО проигрывает РФ

"Россия учится быстрее, чем альянс тратит": НАТО проигрывает РФ

НАТО необходимо изменить подход к производству оружия и перестроить оборонную промышленность, чтобы справляться с атаками масштаба конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, заявил Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации Пьер Вандье в интервью Fox News.

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