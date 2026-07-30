"Россия учится быстрее, чем альянс тратит": НАТО проигрывает РФ

НАТО необходимо изменить подход к производству оружия и перестроить оборонную промышленность, чтобы справляться с атаками масштаба конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, заявил Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации Пьер Вандье в интервью Fox News.