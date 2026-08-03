В Петербурге открыли доску академику Спасскому на фасаде ЦКБ «Рубин»

В Санкт-Петербурге увековечили память академика Игоря Спасского. Мемориальную доску открыли на здании Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ) «Рубин», где прошла значительная часть его профессиональной деятельности.
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