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Доцент Иванова-Швец объяснила, кому повысят зарплату на 50 тысяч рублей

Доцент Иванова-Швец объяснила, кому повысят зарплату на 50 тысяч рублей

Врачи, работающие в населённых пунктах, в которых проживает менее 50 тысяч человек, с 1 апреля текущего года будут получать дополнительные выплаты в размере 50 тысяч рублей, рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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