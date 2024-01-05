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В ДТП в Сакском районе погиб водитель "семерки"

В ДТП в Сакском районе погиб водитель "семерки"

Ранним утром 5 января в Сакском районе на автодороге Черноморское – Евпатория, водитель автомобиля «Лада Гранта» 1981 года рождения  не справился с управлением, допустил занос транспортного средства вследствие чего выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2107», под управлением водителя 1980 года рождения, который двигался во встречном направлении.

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