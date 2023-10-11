На Тверском бульваре столицы проходит фотовыставка о «Мосинжпроекте»

Москвичи и гости столицы могут ознакомиться с подробностями работы инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» благодаря проходящей в октябре на Тверском бульваре фотовыставке, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
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