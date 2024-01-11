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Коойонг. Выставочный турнир. Маррей обыграл Тима, Синнер – Рууда

12 января Фрэнсис Тиафу (США) – Милош Раонич (Канада) Доминик Тим (Австрия) – Маттео Берреттини (Италия) Мирра Андреева (Россия) – Даниэль Коллинс (США) Танаси Коккинакис (Австралия) – Марк Полманс (Австралия) 11 января Тайла Престон (Австралия) – Линда Фрухвиртова (Чехия) – 1:6, 7:6 (4), 10-6 Янник Синнер (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия) – 6:2, 6:3 Энди Маррей (Великобритания) – Доминик Тим (Австрия) – 6:4, 6:4 Чжичжэнь Чжан (Китай) – Макс Перселл (Австралия) – 7:6(2), 4:6, 10-7  10 января Янник Синнер (Италия) – Марк Полманс (Австралия) – 6:4, 6:0 Марин Чилич (Хорватия) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:3, 7:5 Хольгер Руне (Дания) – Карен Хачанов (Россия) – 6:4, 7:5 Чжичжэнь Чжан (Китай) – Фрэнсис Тиафу (США) – 6:3, 7:5  .

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