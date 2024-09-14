Власти ОАЭ перестали интересоваться покупкой американских самолетов F-35

Препятствия для покупки у США истребителей F-35 сохранятся вне зависимости того, кто победил на президентских выборах в ноябре, считают власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), 14 сентября передает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии