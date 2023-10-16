ИМ Ильдус Мамлеев Урганта вместе с Кабаладзе коленом под зад из России! Одного поля ягодки.

Лев Сивохин Урганта следует выслать в Израиль. Ему там вручат автомат в руки и пусть воюет за свою новую родину.