Юрий Кот Несколько дней назад многие тг-каналы опубликовали видео, на котором экс-ведущий Первого канала Ургант беседует с молодёжью.
Урганту нельзя на Первый? Урганту можно в МГИМО!
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Урганта вместе с Кабаладзе коленом под зад из России! Одного поля ягодки.
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5 час.
Лев Сивохин
Урганта следует выслать в Израиль. Ему там вручат автомат в руки и пусть воюет за свою новую родину.
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5 час.
ШКИПЕР
А что вообще делает в МГИМО друг Венедиктова ?
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4 час.
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