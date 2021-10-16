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Стон идёт по всей Руси, стонут инокараси...

Стон идёт по всей Руси, стонут инокараси...

автор - Стандарты и жизнь С детства в памяти жива рыбацкая присказка: «Карась! Ась? Вылазь!».

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Наталья
У нас в России так. Пока негатив не дойдёт до самого не могу, начинается движение. Почему доводят - знаю, зачем доводят - знаю. А как не допустить, тут я пас. Мирных методов не вижу, кровавых не хочу, по закону не получается.
Лариса Шемисова
А может просто перестать передёргивать и подменять одно на другое, деньги ещё не всё, у нас и добровольцы есть.
Владимир Домнин
Как говорит мудрость, дьявол прячется в мелочах. И вот пропагандисты прокалываются на мелочах. "Похоже, сейчас для жирных инокарасей настали нелёгкие времена". Зато российские пенсионеры тощие. Пенсия в Москвы 21 тыр для пенсионеров регионов считается баснословно большой. Получается, что пиндосы больше заботятся, чем наш Путин.
Николай Николаевич
Наоборот. Пока пиндосы стараются,деньги России уходят на борьбу с ними. И ,пока предателей не выловят,народ денег не увидит.
Владимир Домнин
Т.е. предатель Путин и ЕР?
NVS66 SergeiShulepov
Раньше Галилей и Коперник тоже были иноагентами, однако история рассудила.
марина юзвишина
Странное сравнение..
NVS66 SergeiShulepov
Мнения расходятся значит иноагент.
Галина Олунина (Зорина)
Глупое сравнение. Не помню работ Галилея и Коперника о России.
NVS66 SergeiShulepov
РФ-на планете Земля, она (земля) крутится и вертися (вокруг солнца и своей оси).
Надежда
Зря не помните, вон, сЫрожа знает и помнит!)
Искандер
Блииин... Серьёзно?!!!
Надежда
Конечно, не нравится продажным иудам признаваться в своей продажности!) Вон кислотный дождь раньше пели: "пАмАЖите, люди добрые, мы сами-не мЭстные..., подайте, Христа ради, слепому... на телевизор...") А теперь кто поверит, что денег нет, если западные русофобы сами озвучили сумму на поддержку своих купленных и прикормленных иуд в России) Но там придумали другую фишку. Показывают текст, что их объявили инагентами, но, оказывается, они НЕ такие, они бЭдные, им нужны ваши денежки, так что перечисляйте, лохи, на такой-то счет!)
Альбина Колесникова
Да тьфу на надоели всё ноете и ноете.
Walery
Правильно автор написал - "... хотя и с опозданием, пытается слегка поправить дела на информационном поле боя" - даже добавить нечего! Власть уселась надолго и себя уже защищает. А если так и народу станет легче!
Петр Шипилов
Кругом одни инокараси, а акулы сидят в Кремле и Думе заботятся как ещё удушить свой народ пальмовым маслом, налогами и оптимизацией.
Виктор Неизвестно
90% населения инокораси, поэтому на следующий год на 400 милиарды увеличивают расходы на силовиков, ведь они должны этих иноагентов
Виктория Иванова
Караси останутся у кормушек, а нас кормят байками, чтобы мы меньше бухтели.

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