Стон идёт по всей Руси, стонут инокараси...

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаСтон идёт по всей Руси, стонут инокараси... автор - Стандарты и жизнь С детства в памяти жива рыбацкая присказка: «Карась! Ась? Вылазь!».Вернуться к статье186НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьННатальяУ нас в России так. Пока негатив не дойдёт до самого не могу, начинается движение. Почему доводят - знаю, зачем доводят - знаю. А как не допустить, тут я пас. Мирных методов не вижу, кровавых не хочу, по закону не получается.Лариса ШемисоваА может просто перестать передёргивать и подменять одно на другое, деньги ещё не всё, у нас и добровольцы есть.Владимир ДомнинКак говорит мудрость, дьявол прячется в мелочах. И вот пропагандисты прокалываются на мелочах. "Похоже, сейчас для жирных инокарасей настали нелёгкие времена". Зато российские пенсионеры тощие. Пенсия в Москвы 21 тыр для пенсионеров регионов считается баснословно большой. Получается, что пиндосы больше заботятся, чем наш Путин.Николай НиколаевичНаоборот. Пока пиндосы стараются,деньги России уходят на борьбу с ними. И ,пока предателей не выловят,народ денег не увидит.Владимир ДомнинТ.е. предатель Путин и ЕР?NVS66 SergeiShulepovРаньше Галилей и Коперник тоже были иноагентами, однако история рассудила.марина юзвишинаСтранное сравнение..NVS66 SergeiShulepovМнения расходятся значит иноагент.Галина Олунина (Зорина)Глупое сравнение. Не помню работ Галилея и Коперника о России.NVS66 SergeiShulepovРФ-на планете Земля, она (земля) крутится и вертися (вокруг солнца и своей оси).НадеждаЗря не помните, вон, сЫрожа знает и помнит!)ИИскандерБлииин... Серьёзно?!!!НадеждаКонечно, не нравится продажным иудам признаваться в своей продажности!) Вон кислотный дождь раньше пели: "пАмАЖите, люди добрые, мы сами-не мЭстные..., подайте, Христа ради, слепому... на телевизор...") А теперь кто поверит, что денег нет, если западные русофобы сами озвучили сумму на поддержку своих купленных и прикормленных иуд в России) Но там придумали другую фишку. Показывают текст, что их объявили инагентами, но, оказывается, они НЕ такие, они бЭдные, им нужны ваши денежки, так что перечисляйте, лохи, на такой-то счет!)Альбина КолесниковаДа тьфу на надоели всё ноете и ноете.WWaleryПравильно автор написал - "... хотя и с опозданием, пытается слегка поправить дела на информационном поле боя" - даже добавить нечего! Власть уселась надолго и себя уже защищает. А если так и народу станет легче!Петр ШипиловКругом одни инокараси, а акулы сидят в Кремле и Думе заботятся как ещё удушить свой народ пальмовым маслом, налогами и оптимизацией.Виктор Неизвестно90% населения инокораси, поэтому на следующий год на 400 милиарды увеличивают расходы на силовиков, ведь они должны этих иноагентовВИВиктория ИвановаКараси останутся у кормушек, а нас кормят байками, чтобы мы меньше бухтели.Комментировать
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