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Погрузка на железной дороге в Татарстане с начала года выросла на 4,7%

Погрузка на железной дороге в Татарстане с начала года выросла на 4,7%

Погрузка на железной дороге в Татарстане в январе — апреле 2022 года составила порядка 5,4 млн тонн — это на 4,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги.

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