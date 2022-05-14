Погрузка на железной дороге в Татарстане с начала года выросла на 4,7%

Погрузка на железной дороге в Татарстане в январе — апреле 2022 года составила порядка 5,4 млн тонн — это на 4,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций Горьковской железной дороги.