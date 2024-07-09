Посол заявил о приостановке вступления Грузии в ЕС

Процесс вступления Грузии в Евросоюз приостановлен, заявил посол ЕС в стране Павел Герчинский. По его словам, лидерам стран ЕС «не ясны намерения нынешнего правительства Грузии», а его антизападная риторика «совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз».