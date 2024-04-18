Собянин: Средства от зеленых облигаций пошли на реализацию экопроектов

Средства от обоих выпусков пошли на закупку 451 электробуса и строительство 48 км и 21 станции БКЛ Сообщается, что доходы от размещения «зеленых» облигаций Москвы пошли на реализацию экологически ориентированных проектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии