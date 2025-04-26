Архитектор о судьбе кинотеатра "Космос", о самолете Ил и парке Гагарина в Симферополе

Архитектор о судьбе кинотеатра "Космос", о самолете Ил и парке Гагарина в СимферополеРешение построить офисный объект вместо пришедшего в негодность кинотеатра "Космос" неправильное, считает глава Союза архитекторов Крыма Кирилл Бабеев.
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