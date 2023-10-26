Сильный пожар в Карелии никто не заметил

Частная баня сгорела в карельском поселке, поврежден дом В среду в десять часов вечера в отдел надзорной деятельности пожарной охраны Суоярвского района из УМВД по городу Суоярви поступило сообщение о пожаре в поселке Кудамгуба.
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