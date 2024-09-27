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"Машин, что ли, нет?": Американец разгадал одно из любимых занятий русских людей

"Машин, что ли, нет?": Американец разгадал одно из любимых занятий русских людей

Американец, посетив Россию, разгадал одно из любимых занятий русских людей. Иностранец удивился: "Машин, что ли, нет?", узнав, что жители России очень любят ходить пешком.

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