Дожились: у Трампа дела с Путиным идут лучше, чем с Украиной

The Washington Post пишет, чтопо мнению Трампа переговоры с Путиным идут лучше, чем с Украиной. Президент США дал понять, что его переговоры с Россией продвигаются успешнее, чем обсуждения с Украиной по поиску путей завершения войны.
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