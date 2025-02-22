Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Дожились: у Трампа дела с Путиным идут лучше, чем с Украиной

Дожились: у Трампа дела с Путиным идут лучше, чем с Украиной

The Washington Post пишет, чтопо мнению Трампа переговоры с Путиным идут лучше, чем с Украиной. Президент США дал понять, что его переговоры с Россией продвигаются успешнее, чем обсуждения с Украиной по поиску путей завершения войны.

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