Заведующая детским садом в Кимовске украла больше 480 тысяч рублей бюджетных средств

В Кимовске Тульской области заведующую детским садом судят по делам о превышении должностных полномочий и хищении путем обмана бюджетных денег, как сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.
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