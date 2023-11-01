Минстрой поднимет вопрос цены квадратного метра для граждан

Вопрос цены квадратного метра для граждан хотят рассмотреть в Минстрое. Как заявил замглавы ведомства Никита Стасишин, пришло время внимательно посмотреть на то, что формирует стоимость, оценить ситуацию с себестоимостью и рентабельностью проектов, чтобы жилье становилось доступным.
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