Минстрой поднимет вопрос цены квадратного метра для граждан

Вопрос цены квадратного метра для граждан хотят рассмотреть в Минстрое. Как заявил замглавы ведомства Никита Стасишин, пришло время внимательно посмотреть на то, что формирует стоимость, оценить ситуацию с себестоимостью и рентабельностью проектов, чтобы жилье становилось доступным.