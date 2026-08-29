Никогда не делайте так на АЗС: Вот почему нельзя доливать бензин после щелчка

Никогда не делайте так на АЗС. "Автовзгляд" рассказал, почему нельзя доливать бензин после щелчка.Многие водители пытаются выжать из заправки максимум и продолжают лить топливо в бак даже после характерного щелчка пистолета.
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