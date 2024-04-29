Раиси пригрозил Израилю полным исчезновением в случае его нападения на Иран

Новый удар Израиля по Ирану поставит под вопрос само существование еврейского государства. С таким заявлением выступил президент исламской республики Ибрагим Раиси, выступая в Пакистане перед студентами Лахорского университета, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.