Раиси пригрозил Израилю полным исчезновением в случае его нападения на Иран

Новый удар Израиля по Ирану поставит под вопрос само существование еврейского государства. С таким заявлением выступил президент исламской республики Ибрагим Раиси, выступая в Пакистане перед студентами Лахорского университета, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.
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