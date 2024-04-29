Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 125 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Iliyas Zaripoff
    Почему во время СВО тратят наши бюджетные деньги на это откровенное говно? Уже есть прекрасные экранизации с советски...Покинувшие РФ авт...
  • Iliyas Zaripoff
    Отмечая ее фамилию и происхождение, можно сделать вывод, что ей подобные твари без родины и без привязанности, присас...«Замечательная ду...
  • Iliyas Zaripoff
    Я до сих пор удивляюсь, что Израиль бомбит ракетами Ливан, Турцию, Ирак, пытается по Йемену выстрелить и почему-то "о...Экс-чиновник Мино...

Раиси пригрозил Израилю полным исчезновением в случае его нападения на Иран

Раиси пригрозил Израилю полным исчезновением в случае его нападения на Иран

Новый удар Израиля по Ирану поставит под вопрос само существование еврейского государства. С таким заявлением выступил президент исламской республики Ибрагим Раиси, выступая в Пакистане перед студентами Лахорского университета, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх