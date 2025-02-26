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Царьград

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Участники СВО и их родные лишаются выплат из-за штампа в паспорте. На масштаб проблемы указал депутат Госдумы

Участники СВО и их родные лишаются выплат из-за штампа в паспорте. На масштаб проблемы указал депутат Госдумы

Депутат Госдумы Максим Иванов указал на проблему с муниципальными выплатами участникам СВО и их родственников, если боец погиб.

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