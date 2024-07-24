Когда стоит планировать свадьбу разным знакам зодиака, лучшие и худшие месяцы

Выбор идеального времени для свадьбы может значительно повлиять на будущее совместной жизни. В то время как лето традиционно считается самым популярным сезоном для свадеб благодаря теплой погоде и солнечному настроению, для некоторых знаков зодиака летние месяцы могут быть не самыми удачными.
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