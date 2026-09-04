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В России в полтора раза возросло число детей, причастных к терроризму. А что с профилактикой?

В России в полтора раза возросло число детей, причастных к терроризму. А что с профилактикой?

В России за первое полугодие 2026 года более чем в полтора раза увеличилось количество детей, причастных к террористическим преступлениям, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

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