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Царьград

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Смерть не в кино: Известный актёр турецких сериалов найден мёртвым в Стамбуле

Смерть не в кино: Известный актёр турецких сериалов найден мёртвым в Стамбуле

Популярный турецкий артист Серхат Кылыч скоропостижно скончался у себя дома в Стамбуле. Его безжизненное тело обнаружила близкая подруга, забившая тревогу из-за долгого отсутствия вестей.

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