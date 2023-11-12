Россия приступила к эвакуации россиян из сектора Газа, сообщает МЧС РФ. На протяжении недели оперативная группа МЧС России проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта.
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