Россия приступила к эвакуации россиян из сектора Газа, сообщает МЧС РФ. На протяжении недели оперативная группа МЧС России проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта.