Ансамбль танца Сибири в сентябре приглашает на концерты и экскурсию по закулисью

Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени М.С. Годенко открывает сезон двумя концертами 9 и 16 сентября.
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