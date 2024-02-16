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Срочно перебросить войска: Киеву указали на новую угрозу

Срочно перебросить войска: Киеву указали на новую угрозу

В Государственной думе России призвали Незалежную перебросить свои войска к границам Польши.По словам депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, Украине стоит направить свои войска к польским границам.

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