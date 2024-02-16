В Государственной думе России призвали Незалежную перебросить свои войска к границам Польши.По словам депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, Украине стоит направить свои войска к польским границам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии