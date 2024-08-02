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На Украине могут завести дело против защищающего УПЦ адвоката из США

На Украине могут завести дело против защищающего УПЦ адвоката из США

Власти Украины готовятся возбудить уголовное дело против главы юридической компании Amsterdam & Partners LLP американского адвоката Роберта Амстердама, который занимается защитой интересов канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

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