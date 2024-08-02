На Украине могут завести дело против защищающего УПЦ адвоката из США

Власти Украины готовятся возбудить уголовное дело против главы юридической компании Amsterdam & Partners LLP американского адвоката Роберта Амстердама, который занимается защитой интересов канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
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