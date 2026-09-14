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ВС продолжили наносить удары по ж/д инфраструктуре в западных регионах Украины

ВС продолжили наносить удары по ж/д инфраструктуре в западных регионах Украины

Армия России продолжила наносить удары в западных регионах Украины по ж/д инфраструктуре, используемой для перевозки грузов военного назначения из Европы.

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