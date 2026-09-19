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Царьград

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Фидан предложил идеи для урегулирования санкций из-за С-400

Фидан предложил идеи для урегулирования санкций из-за С-400

Минфин Турции Хакан Фидан предложил креативные решения для снятия санкций США, введённых в декабре 2020 года из-за покупки С-400 у России.

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