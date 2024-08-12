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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маргарита Мамун: «Мы не можем знать, какое место заняла бы Крамаренко, но с ней борьба на Олимпиаде была бы намного ярче»

Крамаренко – чемпионка России и Европы по художественной гимнастике. В этом виде спорта россияне не были допущены до участия в Играх-2024 в Париже.

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