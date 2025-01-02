Подоляк: пока Россия не заплатит достаточную цену, переговоров не будет

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в четверг, 2 января, заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться только при условии, что Москва заплатит «достаточно высокую цену», передаёт издание «Страна.
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