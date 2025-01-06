‼️Каток работает‼️ Приглашаем всех желающих насладиться зимними развлечениями на свежем воздухе. Лёд залит и подготовлен для комфортного катания.
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‼️Каток работает‼️ Приглашаем всех желающих насладиться зимними развлечениями на свежем воздухе. Лёд залит и подготовлен для комфортного катания.