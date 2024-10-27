МИД: Путин в разговоре с Си Цзиньпином оценил усилия КНР и Бразилии по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Китая Си Цзиньпином на саммите БРИКС подчеркнул ценность усилий КНР и Бразилии по Украине.
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